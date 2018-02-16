300 طبيب يشاركون في مؤتمر أمراض النساء والولادة

افتتح الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أمس، فعاليات المؤتمر العالمي الخليجي الأول لأمراض النساء والولادة بفندق ياس روتانا بجزيرة ياس في أبوظبي، الذي ينظمه مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس للإخصاب.

ويستمر على مدى يومين بحضور أكثر من 300 طبيب ومتخصص من داخل الدولة وخارجها، وقد حضر الجلسة الافتتاحية محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، ومجد أبو زنط، الرئيس التنفيذي لشبكة هيلث بلاس التخصصية، وعدد من المسؤولين والأطباء.

وأكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد اهتمام دائرة الصحة في أبوظبي بالتوسع في التخصصات الطبية الدقيقة، بما فيها أمراض النساء والولادة والأطفال، وفقاً لنتائج دراسات فجوات الطاقات الاستيعابية التي يتم من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات الطبية والمنشآت والكوادر الطبية، مشيراً إلى أن الدائرة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، تشجع الاستثمار في القطاع الصحي، مع التركيز على التخصصات الدقيقة، في ظل تنامي الطلب على الخدمات الصحية.

حرص

وفي كلمته، قال محمد علي الشرفاء إن المجموعة تحرص على عقد المؤتمرات الطبية سنوياً للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر تقرر عقده سنوياً، وتحدث عن الخطط المستقبلية للمجموعة التي تشمل افتتاح مركز هيلث بلاس للإخصاب في دبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتوسع في المملكة العربية السعودية بافتتاح مركزين للإخصاب في جدة والرياض خلال السنة المقبلة.

ولفت إلى أن المجموعة، ممثلةً في مستشفى دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، تقدم خدمات في مختلف تخصصات أمراض النساء والولادة والإخصاب والطب الباطني والأطفال، بما في ذلك أقسام العناية المركزة للأطفال والخدج وحديثي الولادة، وتخصصات الجراحة وأمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء والأمراض الصدرية عند الأطفال وأمراض وجراحات العيون وغيرها.

وقال الدكتور إسلام صدقي، استشاري أمراض النساء وجراحة المناظير في مستشفى دانة الإمارات ورئيس المؤتمر، إنه عقد خلال اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات علمية تم خلالها استعراض ومناقشة 8 أوراق علمية، ركزت على الاتجاهات الحديثة في متابعة الجنين، واكتشاف الحالات المرضية في مراحل مبكرة.

والصحة النفسية وتشخيص وعلاج سكري الحمل وأمراض الكلى والمناظير التشخيصية والعلاجية عند النساء وأطفال الأنابيب وعلاجات الإخصاب والتطعيمات ضد الأورام السرطانية. كما ألقت الدكتورة مريم مطر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، محاضرة عن أهمية الفحوص الجينية قبل الزواج وللأجنة.