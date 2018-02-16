حاكم الشارقة يوجه بمداخل إضافية لضاحية الرحمانية

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستحداث مداخل إضافية في ضاحية الرحمانية تخدم التمدد العمراني الحاصل، وذلك بحسب المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة.

وأوضح المهندس صلاح المهيري أن عدد القطع السكنية المعتمدة في ضاحية الرحمانية 6 آلاف قطعة وفيها 8 آلاف نسمة وفقاً لإحصاء 2015 والآن وصلوا إلى 13 ألف نسمة وفي حال اكتمالها فإن العدد يصل لـ 45 ألف نسمة، وذكر أن المدخل الرئيسي للضاحية يقع عند تقاطع رقم 6 على شارع الذيد ويصل إلى منطقة الرحمانية.

وقال إن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه باستحداث مداخل إضافية للرحمانية حيث يجري العمل على المدخل الجديد على طريق مزيرع من تقاطع رقم 5 القائم على شارع الذيد الذي يخدم المدخل الجديد «الرحمانية 2 و4 بطول 3.3 كيلو متر وهو تحت التنفيذ وتبلغ تكلفة المشروع 30 مليون درهم والتسليم في ديسمبر المقبل».

وذكر أن هناك مدخل آخر تم اعتماده من صاحب السمو حاكم الشارقة على طريق الرقعة الحمراء بطول 7.4 كيلومتر، وهو الآن قيد التصميم ويقع عند نادي الرماية بالاتجاه إلى الرحمانية الرابعة والثانية، كما إن هناك طريقاً ثالثاً يربط شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بطول 15 كيلو وهو مدخل جديد يوصل إلى الرحمانية 1 و3.

وأوضح المهندس مستشار دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أن ضاحية الرحمانية من الضواحي الجديدة، وهي في مرحلة نمو وتطور وزيادة عدد السكان أفضى إلى وجود حاجة لمزيد من المداخل.

ومن جهة أخرى، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة، 29 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس الجدد الذين التحقوا بجامعة الشارقة بداية من فصل الربيع الحالي، في مختلف التخصصات، من مواطني إمارة الشارقة، لتضاف إلى 1000 منحة اعتمدها سموه لنفس الدرجة وأكثر من 250 منحة لدرجة الماجستير منذ بداية العام الدراسي.

أعلن ذلك المستشار الدكتور عمرو عبدالحميد، مدير عام أكاديمية الشارقة للبحوث، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر».