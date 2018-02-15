محمد بن راشد يزور المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في " دبي فستيفال"

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " المهرجان الوطني للعلوم و التكنولوجيا والابتكار الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في مدينة " دبي فستيفال" بالفترة من الخامس عشر إلى التاسع من فبراير الجاري وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أرجاء قاعات وردهات المهرجان يرافقه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للإبتكار والعلوم والتكنو لوجيا و معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

و اطلع سموه خلال الزيارة على إبتكارات الشباب من بنين وبنات ومشاريعهم العلمية إلى جانب المشاريع العلمية المبتكرة التي تعرضها الجهات التعليمية والمؤسسات الوطنية.

كما إطلع سموه على مجموعة من الأنشطة العائلية من بينها الفنون والإيقاع والتصنيع و القراءة و ورش عمل و عروض لبث حب الإبتكار في نفوس زوار المهرجان الذي يتضمن كذلك مسابقة لمبرمجي الحاسب الآلي و مسابقة " فكرتي " لعرض الأفكار الابداعية والمبتكرات من قبل تلاميذ المدارس وغيرهم من المشاركين والمشاركات في هذه التظاهرة العلمية الرائدة التي تؤكد مساهمة وزارة التربية والتعليم من خلال الأنشطة والفعاليات والمهرجانات العلمية و التقنية التي تنظمها لتحقيق رؤية الإمارات العلمية 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أجل إعداد جيل متسلح بالعلوم والتكنلوجيا وحب الإبتكار وصقل المواهب الوطنية الشابة في هذا القطاع الحيوي المهم.

وقد أعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ارتياحه للمشاركة الفاعلة من قبل الشباب المبدعين و الجهات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة في هذا الحدث العلمي التفاعلي الذي يعتبر منصة حيوية ومهمة تحتضن هذه المواهب العلمية والتقنية لعرض مبتكراتها وإبداعاتها الفكرية التي تبدأ صغيرة ثم تكبر وتنمو وصولا إلى العالمية وحصولها على شهادة براءة الاختراع من الهيئات الدولية المتخصصة.

و قال سموه :" نحن في الإمارات نبني إقتصادا معرفيا وبنى أساسية متطورة و نهضة حضارية و ثورة صناعية ثم نعلي البنيان والعمارات لكننا بالتأكيد نؤسس و نعمل على بناء الإنسان وتعليمه المهارات التي تصنع المعجزات في المجالات كافة" .

وأضاف سموه " إن كل هذه الإنجازات التي تحققت لشعبنا منذ قيام صرح دولتنا الحبيبة تهدف إلى إسعاد الناس من خلال تأمين الدولة المستقرة المنتجة و القوية برجالاتها وشبابها واقتصادها وعلومها وانسانيتها".

و بارك سموه جهود وزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية للإبتكار و العلوم و التكنولوجيا ودعا الشباب إلى التركيز وتفجير طاقاتهم ومواهبهم في الحقول التي يبدعون فيها من أجل مستقبل واعد لهم وتحصين دولتهم ومجتمعهم بالعلم و المعرفة و الإنتاج .. كما بارك سموه مسيرتهم نحو العلا والمجد والعالمية.

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