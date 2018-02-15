محاكم رأس الخيمة تربط خدمات الكاتب العدل عبر «ساب»

بدأت دائرة محاكم رأس الخيمة تطبيق الربط الإلكتروني لنظام الكاتب العدل مع النظام الإلكتروني المالي «ساب» لكافة الإجراءات، وذلك في خطوة منها لتطوير الخدمات القضائية والعدلية وتحولها الإلكتروني بما يحقق أهداف وتوجهات حكومة رأس الخيمة.

وأكد الدكتور سيف علي بوخطامين السويدي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أن ربط خدمات الكاتب العدل بنظام ساب سيساهم بشكل كبير في سرعة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، ما سيحقق قفزة كبيرة في تطور الخدمات الإلكترونية بالدائرة، حيث يعتبر برنامج ساب أحد المشاريع الرائدة في الربط الإلكتروني بين أنظمة الحكومة.

وأشار إلى أن النظام سيتيح كذلك سرعة استلام ودفع الرسوم إلكترونيا بدلا من النظام التقليدي، ويتيح النظام استرجاع بيانات أطراف المعاملة مع قاعدة بيانات شريك الأعمال الموحدة لحكومة رأس الخيمة.

وتقدم السويدي بالشكر والتقدير إلى هيئة الحكومة الإلكترونية وفريق عمل الهيئة الخاص بالمحاكم لتعاونهم الفعّال في مشاريع التحوّل والربط الإلكتروني.