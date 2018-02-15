محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضران أفراح الفلاسي والمنصوري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جانب سموهما سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. حفل الاستقبال الذي أقامه الفريق الركن جمعة بن أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حميد عبيد بالحاي المنصوري.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدي العروسين وباركا الزواج متمنيين للعروسين حياة سعيدة ومستقرة.

حضر الحفل، الذي أقيم عصر أمس في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وأقارب العروسين.