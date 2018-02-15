سلطان القاسمي يُشكّل مجلس إدارة «الشارقة للقرآن» ويُعيّن مديراً لصندوق الضمان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 2 لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

ونص القرار الإداري أن يُشكّل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، برئاسة سلطان مطر بن دلموك، وعضوية كل من إبراهيم محمد عبيد النابودة، وحمد مصبح الطنيجي، وحميد محمد الجروان، وصلاح سالم المحمود،

وعائشة أحمد علي الحويدي، وأمل محمد خليفة القصيمي، ومحمد خميس عبيد محمد النقبي. على أن يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه، ويُنتخب نائباً للرئيس من بين أعضائه، وذلك في أول اجتماع له.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.ويقضي المرسوم رقم 19 لسنة 2018 أن يعين محمد عبيد راشد الشامسي مديراً عاماً لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بدرجة مدير عام على الكادر الخاص لحكومة الشارقة.الشارقة - البيان