سيف بن زايد: بوخالد رمز العطاء

وصف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه رمز للعطاء ومكارمه للبعيد والقريب لا تحصى.

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر «تويتر».

وقال سموه: «من مدرستك سيدي بوخالد تعلمت وتخرجت، وعلى يديك تأهلت، ومكارمك للبعيد والقريب لا تحصى، فدمتم للإمارات سيدي رمزاً للعطاء».

وأضاف سموه:

العلمُ منك وكلنا استسقاءُ

يا ملهماً شعّت بهِ القمراءُ

تُلقي على الأسماءِ نُبلاً خالصاً

فتشرفت من اسمك الأسماء