حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا وماليزيا

بحث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تعزيز علاقات التعاون مع كوستاريكا وماليزيا.

فقد استقبل سموه، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، مانويل غونساليس سانس، وزير الشؤون الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، الذي يزور البلاد حالياً، يرافقه فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، سفير كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بوزير الشؤون الخارجية والعبادة الكوستاريكي، مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

وتم خلال اللقاء تناول الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون القائم لما فيه مصلحة الطرفين.

من جهته، أشاد الوزير الكوستاريكي بالتطور المذهل الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف الصعد.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد.

حضر الاستقبال صالح أحمد الشال، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري، وراشد سويدان الخاطري، المدير العام للتشريفات والضيافة. كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة حنيفة حاجي أمان، وزير خارجية ماليزيا، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

حضر المقابلة، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وصالح أحمد الشال، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري، والمستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وراشد سويدان الخاطري، المدير العام للتشريفات والضيافة.