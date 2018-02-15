شما المزروعي:فخورون بإنجازات الشباب وأحلامهم المترجمة على أرض الواقع

اختتم مركز الشباب العربي مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 بإطلاق مبادرة «رواد الشباب العربي» خلال جلسة «حلم الشباب العربي» التي عبرت فيها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، عن فخرها بإنجازات الشباب وأحلامهم التي يترجمونها على أرض الواقع.

وكان المركز قد أطلق المبادرة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واحتفت بـ100 شاب وشابة من مختلف الدول العربية الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ35 عاماً، ممن حققوا إنجازات لا نظير لها تعكس صورة مشرفة عن شباب العالم العربي الذي يشارك بشكل فعال في عملية بناء وتنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «إن الشباب يجمعهم حلم واحد، ومصیر واحد، يجمعهم الحلم في المساهمة الفاعلة في بناء أوطاننا یداً بید»، وأضافت: «قبل عام واحد اجتمعنا وحلمنا معاً، وضعنا معاً استراتیجیة للشباب العربي، أعدها أكثر من 150 من الشباب العربي، وأعلنا معاً عن مبادرات استراتیجیة عدیدة للشباب العربي».

وتابعت معاليها قائلة: «خلال عام، تم تأسیس مركز الشباب العربي، لیكون مركزاً متكاملا لخدمة الشباب العربي وصناعة نموذج ریادي وتطویر حلول ومشاریع استراتیجیة في عالمنا العربي.. وفي أقل من عام واحد، عمل الشباب على إنجاز جمیع المبادرات التي أعلنا عنها، وطوروا مبادرات جدیدة للشباب العربي».

وبينت معاليها أن هذه الإنجازات التي يحققها الشباب العربي كل يوم تثبت للعالم نتیجة تمكین الشباب، وقالت معاليها: «سيستمر مركز الشباب العربي في خدمة الشباب وستكون إنجازاتهم نموذجاً نفخر بعرضها في مثل هذه المحافل، فالعالم العربي مليء بنماذج تترجم لنا معنى الطموح، ومعنى تحقیق الأحلام مهما كانت الظروف.. كما أنه مليء بشباب يعملون بإتقان وإخلاص ویحلمون ویحققون أحلام الملایین بمجهود ورؤیة واضحة».

وأكدت معاليها أن الشباب في دولة الإمارات يتعلمون من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي يتعلم منه الشباب كيف تعانق أحلامهم وطموحاتهم السماء، ويتعلم منه الشباب كيف يحولون الأحلام إلى حقيقة وكيف يحولون المستحيل إلى ممكن ولا يقفون أبداً عند التحديات بل يحولونها إلى فرص.

وأشارت معاليها إلى أن الشباب عليهم أن يحلموا بتحقيق أكبر الإنجازات ويعملوا لتحويلها إلى مشاريع تخدم مجتمعاتهم، وقالت: «للشباب العربي الیوم الحق أن یحلم في أن یكونوا رواداً للفضاء، من حق شبابنا في المنتخبات العربیة أن یحلموا.. بكأس العالم، من حق شبابنا العربي أن یحلموا بأبحاث تسجل مرجعاً لمختلف العلوم، وبأعمال تفوز بالأوسكار، وإنجازات تحظى بنوبل... من حقنا أن نحلم أن نعمل معاً لتحقیقها».

ريادة

أكدت معالي شما المزروعي «أن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة سباقة في دعم الشباب العربي، حيث إنها تقدم نصف ملیار درهم لتعلیم الشباب العربي، في مختلف الجامعات داخل دولة الإمارات وخارجها».