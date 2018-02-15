قائد عام شرطة دبي يكرم الفريق الفائز بأفضل خدمة عبر الهاتف المحمول

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفريق الفائز بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عن فئة حماية حياة الإنسان، ضمن جوائز القمة العالمية للحكومات، ووصل عدد تحميل التطبيق منذ انطلاقه 2 مليون و700 ألف مرة على الآيفون والأندرويد، ويقدم التطبيق 135 خدمة ذكية تتضمن خدمات مرورية وجنائية واجتماعية ومنها خدمة عين الشرطة وخاصية الاستغاثة السريعة، منوهاً بأن الخاصية تعمل من خارج الدولة ويتم تحويل البلاغ إلى القنصليات في كل أنحاء العالم لتقديم الخدمة.

ووجه اللواء المري شكره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير بفوز شرطة دبي للمرة الخامسة على التوالي في هذه الجائزة عن فئة الأمن والسلامة، داعياً كل الضباط والأفراد والمدنيين لبذل المزيد من العطاء للارتقاء بشرطة دبي إلى أعلى المراكز.

وأكد اللواء المري أن شرطة دبي حريصة على تطوير وتسخير جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي لإسعاد المجتمع، وذلك انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي 2018-2021، التي تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع خطة دبي 2021.

وقال القائد العام لشرطة دبي: إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة، وشرطة دبي ملتزمة بالاعتماد على أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية، بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة، عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول، وتقدم حلولاً عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.