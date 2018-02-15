تعاون بين «كهرباء دبي» وشركة إس. إيه. بي

خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، التقى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، وفداً من شركة إس. إيه. بي العالمية الرائدة في سوق البرمجيات العالمي، ضم ستيف تزيكاكيس، الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وجرجي عبود، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط.

ومن جانب الهيئة، حضر اللقاء المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الموارد البشرية ودعم الأعمال، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وجاء اللقاء بعد توقيع «مورو» و«إس. إيه. بي» خلال العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في عدة مجالات منها البحوث والتطوير في قطاعي تقنية المعلومات والطاقة، وإيجاد تطبيقات مبتكرة تقدم من خلال شركة «مورو» وتعمل على تسريع الحلول الرقمية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وفي إطار دعم مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض، عبر دعم حلول مبتكرة في إنترنت الأشياء، تتعاون الهيئة مع العديد من الشركات العالمية وتعمل على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع الواعدة لتحقيق هذه الغاية».