عبد الله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالديوان العام للوزارة، وفداً من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد الكلية.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بوفد كلية الدفاع الوطني، واطلع سموه على أهم البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية والتدريبية في الكلية. وأكد سموه أهمية دور كلية الدفاع الوطني في دراسة وتحليل مفهوم الأمن الوطني وأبعاده الاستراتيجية، وإبراز أهمية الموارد الوطنية والدفاعية، ودورها في خدمة الاستراتيجية الوطنية.

وأشاد سموه بأهداف الكلية وبرامجها ودورها في تطوير قدرات القيادات على البحث والتحليل والنقد والتقييم ومهارات الحوار، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية تمكّن من رسم السياسات الوطنية وصناعة القرار الاستراتيجي حول القضايا الوطنية.

وتمنى سموه لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والرسالة العلمية للكلية التي تعمل على تطوير الفكر والتخطيط للدراسات الاستراتيجية والأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.