ولي عهد رأس الخيمة يدشّن فعالية الابتكار في الخدمات المجتمعية

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بمنطقة الغيل في رأس الخيمة فعالية الابتكار في الخدمات المجتمعية لوزارة تنمية المجتمع تزامنا مع شهر الإمارات للابتكار.

وأطلق سموه خلال الافتتاح الذي أقيم في مركز شباب الغيل مبادرة الجمعيات التعاونية المتنقلة التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع جمعية القوات المسلحة التعاونية وتهدف إلى إيصال المواد الاستهلاكية إلى أفراد المجتمع القاطنين في المناطق النامية.

حيث استهدفت الجمعيات التعاونية المتنقلة الثلاث كلا من منطقة أذن والساعدي والغيل في إمارة رأس الخيمة كمرحلة أولية حيث يستطيع القاطنون في المناطق المذكورة الاتصال بالجمعية التعاونية المتنقلة وطلب احتياجاته الاستهلاكية لتصله بأسرع وقت وبأسعار تنافسية.

تطوير الخدمات

ويأتي إطلاق الجمعيات التعاونية المتنقلة إيمانا من وزارة تنمية المجتمع وجمعية القوات المسلحة التعاونية بأهمية تطوير الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع وتسهيل عملية الوصول إليها لتترجم بذلك رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات وتحقيقا لأجندة الدولة الوطنية 2021.

وصاحب الإطلاق فعاليات وورش ترفيهية وتعليمية للأسر وأطفالهم كورشة الروبوتات ومعرض حي لابتكار الشباب المنتسبين في مراكز الشباب بإمارة رأس الخيمة ومختبر حب الاستطلاع الموجه للأطفال ويهدف إلى إجراء تجارب فيزيائية وعلمية بطريقة مرحة وجاذبة للأطفال.

وتستمر فعاليات الوزارة في شهر الإمارات للابتكار حيث ستستهدف في الأسبوع الثالث أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، حيث تنظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم مختبر الابتكار للصم في مرسى الفستيفال بدبي الذي يضم عددا من ذوي الإعاقة السمعية والقيادات وأفراد من المجتمع بجلسة عصف ذهني لابتكار أفكار ومبادرات تدعم هذه الفئة.

تمكين أصحاب الهمم

وفي الأسبوع الرابع تنظم الوزارة فعالية الابتكار في تمكين أصحاب الهمم بالتعاون مع مصممات إماراتيات ذات خبرة في تصميم المجوهرات لدعم مشروع «قلادة» الذي يعتمد على تصميم طالبات من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية مجوهرات من معادن نقدية يعاد تدويرها ومن ثم تحويلها إلى مجوهرات، حيث يمكن للجميع مشاركة أصحاب الهمم في تصميم المجوهرات ودعمهن في الورشة التي ستقام في حي دبي للتصميم.