46% إنجاز 397 مسكناً في عود المطينة

كشف المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ «البيان»، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء وصيانة 397 مسكناً بمنطقة عود المطينة، بلغت 46 بالمئة حتى الآن، فيما تسير خطوات الإنجاز بمعدلات جيدة، ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع الذي تصل تكلفته 564 مليون درهم، نهاية العام الجاري.

نماذج

وأضاف أن مشروع عود المطينة يتألف من 3 نماذج، الأول عبارة عن 4 غرف نوم بعدد إجمالي 199 مسكناً، والثاني عدد 3 غرف نوم بعدد إجمالي 99 مسكناً، والثالث عدد 3 غرف نوم بعدد إجمالي 99 مسكناً، مبيناً أن النموذج الأول وهو عبارة عن 4 غرف نوم، يتكون من دورين بمساحة إجمالية للنموذج 4234 قدماً مربعة، ويتنوع بين 4 طرازات، أحدها إسلامي ويبلغ وحداته 51، والثاني بالطراز المعماري المحلي وتبلغ عدد وحداته 50، فيما يتكون الطراز المعماري الأندلسي من 47 وحدة، وصولاً للنظام المعماري الحديث والذي يضم 51 وحدة.

وقال الشحي إن النموذج الثاني من المشروع يتكون من 3 غرف نوم من دور واحد بمساحة إجمالية للنموذج 3205 أقدام مربعة، وكذلك يتنوع المشروع بين عدد من الطرازات المعمارية وهي الإسلامي بعدد 21، و المحلي بعدد 27 والأندلسي بعدد 30، و الطراز الحديث الذي يبلغ 21 وحدة.

فضلاً عن النموذج الثالث وهو عبارة عن 3 غرف نوم من دور واحد بمساحة إجمالية للنموذج 2857 قدماً مربعة، وكذلك يتنوع بين طرازات: الإسلامي بعدد 27، و الطراز المحلي 25 وحدة، والطراز الأندلسي بعدد 19 والنظام الحديث 28 وحدة، موضحاً أن كل هذه النماذج تراعي إمكانية التوسع المستقبلي، حتى يمكن استفادة المتعاملين منها بشكل متميز ويراعي زيادة عدد أفراد الأسرة مستقبلاً.

تصاميم

وأفاد بأن التصميم المحلي يعكس روعة التراث المعماري المحلي وما يتفرد به من عناصر بنائية مميزة كالبراجيل والنقوش والزخارف المحلية، بالإضافة إلى الألوان الرملية الهادئة المستمدة من طبيعة البيئة المحلية، فيما يعكس التصميم الإسلامي روعة البناء الإسلامي من خلال استخدام العناصر المعمارية التي تعكس ثراء الموروث وتفرد هذا البناء للكثير من المستفيدين، مشيراً إلى أن التصميم الأندلسي، يعكس روعة التفاصيل البنائية التي يتميز بها هذا النمط البنائي والتي يميزها أسقف القرميد ذات الألوان الجميلة والمفعمة بالحياة.

وذكر مدير إدارة المشاريع الهندسية، أن نماذج طرز البناء الحديث تواكب تطور المجتمع العمراني الإماراتي، موضحاً أنه يتم بناء كل منزل على أرض مستقلة خاصة به، بحيث يكون لكل منزل محيط واسع ومواقف للسيارات.

فضلاً عن غرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن، أما من الداخل فإن التصميم يشمل دورة مياه مستقلة وخزائن حائط لكل غرفة، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل وغير ذلك من العناصر التي تحقق الراحة للساكنين، مؤكداً أن المؤسسة طالما أخذت على عاتقها تنفيذ كل ما يمكن أن يعزز سعادة متعامليها، وأن تعدد النماذج المعمارية في مشاريع المؤسسة هو أحد هذه الأهداف.