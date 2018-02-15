600 جهة تعرض ابتكارات الأمن والسلامة في «آيسنار أبوظبي»

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق في العاصمة أبوظبي يوم 6 مارس المقبل فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2018».

وأعلنت أمس في مؤتمر صحافي بأبوظبي اللجنة المنظمة للحدث العالمي تفاصيل وفعاليات المعرض، حيث قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر آيسنار، إن المعرض تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة «ريد للمعارض»، في الفترة الواقعة بين 6 و8 مارس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار «الأمن الوطني يهم الجميع».

وتتميز الدورة الحالية لمعرض «آيسنار أبوظبي 2018» باستقطاب مشاركة أكثر من 600 جهة عارضة ومن المتوقع أن ترحب هذه الدورة بأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 55 دولة مختلفة في العالم، بمشاركة نخبة من أبرز وكبار الشركات المحلية الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة.

وأشار الريسي إلى أن المعرض يتضمن ثلاث فعاليات متخصصة تقام تحت مظلته وهي «معرض أمن المعلومات الشرق الأوسط»، وهو النسخة الإقليمية لمعرض أمن المعلومات في أوروبا، إضافة إلى «المنتدى العالمي لأمن وسلامة الفعاليات» و«معرض الوقاية من حالات الطوارئ والكوارث».

وأكد أن تنظيم «آيسنار أبوظبي 2018» في نسخته الجديدة يعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة في الحصول على أحدث ابتكارات الأمن والسلامة في العالم وضرورة الارتقاء والتطوير المستمر، وحرصها على توفير كل السبل الممكنة لترسيخ الأمن والاستقرار والعيش الكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإيماناً منها بضرورة التكاتف لبناء عالم أكثر أمناً وأماناً.

تقنيات

وقال إن الدورة الثامنة لـ «آيسنار أبوظبي» تركز على جميع قطاعات الأمن الداخلي، ويقدم المعرض هذا العام تشكيلة متنوعة وواسعة من الابتكارات والمنتجات والخدمات والتقنيات الحديثة المتخصصة في المجالات الأمنية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السيبراني، والأمن الداخلي، والتأهب لحالات الطوارئ، وأمن الأحداث الكبرى، مشيراً إلى أن المعرض استقطب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية ونخبة من أبرز الخبراء والمختصين في هذا القطاع مما جعل هذا الحدث محطة مهمة على أجندة كافة المختصين والمهتمين.

وأضاف رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر «آيسنار أبوظبي 2018» أن الدورة الجديدة للمعرض تضم معارض متخصصة في أمن المعلومات وأمن وسلامة الفعاليات والوقاية من حالات الطوارئ والكوارث، وتتضمن الفعاليات منتدى مستقبل الشرطة و«سيبير إكس» وجناح التحليل الجنائي الرقمي وجناح البنية التحتية الجوية ومنتدى تبادل المعلومات الأمنية ومنتدى الفعاليات الرئيسية، وذلك بحضور ومشاركة مئات العارضين وكبار الخبراء المتخصصين في الأمن والسلامة والطوارئ من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وأوضح الريسي أن ما يميز هذه الدورة أيضاً أن جدول فعالياتها يضم ورش عمل تدريبية وبرنامج سيسو (CISO) الحصري وعرض تحدي مكافحة الحرائق وروبوت تيتان، بالإضافة إلى أحداث وأنشطة وورش عمل فرعية وفرص للتواصل بين أصحاب التقنيات الرقمية.

منصة

وذكر أن المعرض يعد منصة أساسية لاجتماع الجهات الحكومية الأمنية وصناع القرار والشركات والممارسين من قطاع الأمن تحت مظلة واحدة في إمارة أبوظبي، ويلقي الحدث الضوء على التحديات الأمنية الفريدة والمتباينة التي تواجهها المنطقة، مع توفير منصة عالمية للنقاش والمشاريع والابتكارات والمبادرات في مجال التصدي للتهديدات.