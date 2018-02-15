كتلة هوائية محملة بالغبار وأمطار خفيفة على المناطق الشرقية

تأثرت أمس معظم مناطق الدولة برياح جنوبية شرقية نشطة أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1300 متر في مطار أبوظبي الدولي وما حوله، كما انخفضت الرؤية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق الغربية، كما تزايدت أمس كميات السحب المنخفضة على المناطق الشرقية مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار والأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح.

وأرجع المركز الوطني حالة الغبار العالق في الهواء إلى أن منطقة الخليج تعرضت لكتلة هوائية محملة بالغبار مع نشاط الرياح الشمالية التي أثرت على البحر وبعض المناطق الغربية من الدولة.

كما يتوقع المركز الوطني تزايد كميات السحب المنخفضة أحياناً على المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية مع آخر الليل وصباح الغد على المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة على بعض المناطق الساحلية والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.