«إسعاف دبي» تنقذ رضيعاً من الموت عن بعد

تمكن مسعفو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من إنقاذ رضيع مواطن عمره لم يتجاوز شهراً واحداً، شارف على الموت جراء ضيق التنفس، وعدم وصول الأكسجين إليه، ما أنذر بخطر. وكان والد الطفل اتصل بالإسعاف لطلب المساعدة لإنقاذ طفله، وعندما وصل البلاغ إلى المرسل الطبي عصام الفقيه في قسم الإرسال الطبي في شرطة دبي، أيقن أن الوقت ليس في مصلحة الطفل، فقام بسرعة بتهدئة والد الطفل، وطلب منه أن يستمع إليه جيداً، وينفذ خطوات الإنعاش القلبي الرئوي بهدوء وتحكم، وشرح له خطوات التعامل مع الطفل تفصيلياً، وظل معه مباشرةً على الهاتف، يوجهَهُ ويرشدهُ أثناء قيامه بإنعاش طفله، حتى عاد التنفس بنجاح.