الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الإثنين

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس يومي غد " الخميس " وبعد غد " الجمعة " غائما جزئيا ومغبرا وقد يتشكل بعض الضباب والضباب الخفيف على أقصى غرب الدولة صباحا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهار الخميس وتكون مثيرة لبعض الغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما توقع المركز أن يكون الطقس يومي السبت والأحد المقبلين رطبا على السواحل صباح السبت غائما جزئيا ومغبرا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة نهار الأحد وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38كم / س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم الإثنين غائما جزئيا ومغبرا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على السواحل الغربية، وتزداد كميات السحب تدريجيا على السواحل والجزر الغربية في المساء والليل.

والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية تبدأ على أقصى غرب الدولة ظهرا ثم تمتد تدريجيا على باقي المناطق وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س خاصة على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.