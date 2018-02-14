الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحـوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغـبرا أحيانا والرياح خفيـفة إلى معتدلة السـرعة بوجه عام وتزداد الرطـوبة النسبية خلال الليل وصباح الباكر عـلى بعض المناطق الساحلية خاصة الغربية.

وأشار المركز في نشرته الجوية التي يصدرها يوميا إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية /14 - 28 / 34 كم/ساعة بوجه عام.

وعن حالة البحر في الخليج العربي لفت المركز إلى أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:43 المد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 19:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:12 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:13 المد الثاني عند الساعة 22:25 والجزر الأول عند الساعة 15:47 الجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى: الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 31 19 60 20 دبي 31 20 70 25 الشارقة 31 19 65 25 عجمان 32 18 60 15 أم القيوين 30 19 70 25 رأس الخيمة 28 19 80 35 الفجيرة 25 20 75 40 العين 30 19 55 25 ليوا 32 18 55 15 الرويس 29 18 60 20 السلع 30 19 60 20 دلما 28 21 65 20 طنب الكبرى 27 19 80 45 طنب الصغرى 27 19 80 45 أبوموسى 27 19 80 45