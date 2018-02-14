ترقيات إدارية في "دبي للمرأة" والمكتب الثقافي لمنال بنت محمد

بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، واهتمام سموها بتطوير الكادر النسائي وتأهيل قيادات إماراتية، تم ترقية المها البستكي مدير مشاريع بمؤسسة دبي للمرأة إلى منصب مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد، وترقية سلطانة سيف مدير تطوير الأعمال إلى منصب مدير إدراة التطوير المؤسسي والبحوث بمؤسسة دبي للمرأة، وترقية ميثاء شعيب مدير قسم الفعاليات والتسويق إلى منصب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة.

وقد نجحت المؤسسة منذ إنشائها قبل أكثر من 10 سنوات في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في ملف المرأة، ضمن خطط استراتيجية تواكب الأهداف الوطنية الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار، تماشياً مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في الاهتمام بالمرأة والوصول بها للريادة والتميز على المستوى العالمي.

وعملت على تحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع ابتكارية قام عليها فريق عمل بالمؤسسة يضم كفاءات مواطنة متميزة، نجحن في بناء شراكات قوية مع المؤسسات والمنظمات والمنتديات العالمية ذات الصلة بالمرأة وجامعات عالمية مرموقة في الإدارة التنفيذية، مشيرةً سموها إلى أن مشاريع وبرامج المؤسسة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.

وقالت سعادة منى غانم المري العضو المنتدب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة إن المؤسسة نجحت على المستوى الداخلي كذلك في تنمية مهارات وخبرات موظفاتها بهدف إعدادهن وتأهيلهن جيداً لشغل كافة المناصب، تطبيقاً لاستراتيجيتها في الترقي الوظيفي وتهيئة قيادات مستقبلية قادرة على قيادة مسيرة المؤسسة، معربةً عن ثقتها في هذه الكوادر القيادية.

وأضافت أن هذه الترقيات، التي تتضمن وجوهاً قيادية شابة لشغل مناصب وظيفية مختلفة، تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بتأهيل الكوادر الإماراتية ومنحها الفرص التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، وتأتي في إطار توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بضرورة الاهتمام بهذه الكوادر واستثمار طاقتها وكفاءاتها.

وأكدت المري أن تعيينهن في هذه المناصب يعتبر إضافة حقيقية للفريق الإداري والوظيفي بمؤسسة دبي للمرأة، مشيرةً إلى دور المؤسسة في دعم المرأة الإماراتية وتأهيلها لمختلف الصفوف من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى صقل مهاراتها وتنمية قدراتها الإبداعية، وإعداد قيادات من الصفين الثاني والثالث، وفقاً لآليات ومنهجيات عمل متطورة تراعي نقل الخبرة والمعرفة، وإلحاقهن بدورات وبرامج تدريبية وورش عمل متنوعة داخل وخارج الدولة.

وقد حققت كل من المها البستكي وسلطانة سيف وميثاء شعيب نجاحاً لافتاً خلال مسيرتهن المهنية بمؤسسة دبي للمرأة بالمساهمة في مبادرات مبتكرة ومشاريع متميزة تواكب رؤية وأهداف المؤسسة، كما نجحن في نشر ثقافة روح الفريق الواحد بين موظفي الأقسام والإدارات التي عملن فيها.

وستعمل المها البستكي مع فريق عمل المكتب الثقافي على إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تحقق رؤية وأهداف المكتب كمنصة رائدة لرعاية المواهب الواعدة في مجال الثقافة والفنون وتعزيز قدراتها الإبداعية بما يدعم المشهد الثقافي وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كبلد مُلهم يقدِّر الإبداع ويرعى المبدعين.

فيما تتولى سلطانة سيف مسؤولية تقديم المشاريع والمبادرات التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المبادرات التي تهدف إلى بناء قدراتها وتوعيتها بأهمية دورها في مسيرة التنمية الشاملة، ومتابعة تنفيذها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة، وتنظيم المؤسسة الفعاليات والمنتديات والمجالس والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالمرأة وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية فيها.

من جانبها ستتولى ميثاء شعيب مسؤولية وضع وتنفيذ خطط الاتصال الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمرأة والمكتب الثقافي ونادي دبي للسيدات، بما في ذلك الإعلام والعلاقات العامة والتسويق والفعاليات والإعلام الرقمي، والعمل على تعزيز مكانة هذه المؤسسات والتعريف بها في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.