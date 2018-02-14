ضبط 419 «مركبة مزعجة» في الشارقة خلال 6 أشهر

كشف المقدم محمد عبد الله علاي مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة عن ضبط 419 مركبة مزعجة خلال ستة أشهر وحجز 81 مركبة منذ ثلاثة أشهر، مؤكداً تكثيف الدوريات في الأحياء السكنية لضبط المخالفين لقواعد السير والمرور وأصحاب المركبات المزعجة المزودة.

ودعا علاي الجمهور بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية للمحافظة على سلامة الأرواح، وسلامة الممتلكات والمبادرة بالإبلاغ عن أي سلوك يخالف القوانين عبر أرقام القيادة العامة لشرطة الشارقة وإبداء التعاون الإيجابي مع أجهزة الشرطة للتصدي لكل ما يعكر صفو أمن المجتمع، وحذر مدير إدارة المرور والدوريات من إثارة الضجيج والإزعاج في الشوارع العامة والداخلية بالأحياء السكنية، مؤكدا أن راحة وأمن المتعاملين تشكل أولوية لديهم.

وتشدد القيادة العامة لشرطة الشارقة دوماً بضرورة التقيد بنظم وقواعد وقوانين المرور واحترام حقوق الآخرين على الطريق، والمحافظة على قواعد استخدام المركبة والطريق، مؤكدة أن أحداً لن يستثنى من توقيع العقوبات المقررة، كما دعت الآباء وأولياء الأمور للتعاون معها في الحد من المخالفات التي يرتكبها بعض الشباب والمراهقين، والابتعاد عن السلوكيات التي تهدد أمنهم وسلامتهم.

مؤكدة استمرار حملاتها لملاحقة وضبط المركبات المزودة بإضافات، التي تسبب إزعاج السكان في المناطق والمواقع السكنية كافة، وتكثيف الدوريات والتواجد المستمر على الشوارع والميادين والمواقع كافة التي يستغلها أصحاب هذه المركبات، حيث يتم حجز ومصادرة المركبات المزودة التي تتسبب في إزعاج السكان وتوقيع العقوبات التي تنص عليها لائحة المخالفات المرورية على السائقين المخالفين لقوانين السير والمرور.