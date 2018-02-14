20 ألفاً الحد الأقصى لمخالفة إلقاء النفايات بالعين

أطلقت بلدية العين بالتعاون مع مركز إدارة النفايات، «تدوير» في أبوظبي برنامج حملة «العين تستاهل»، للحفاظ على المظهر العام ونظافة مدينة العين، حيث حدد فرض غرامات مالية تتراوح بين 1000- 20 ألف درهم حسب نوع المخالفة وتصنيفها.

وتستمر الحملة 9 اشهر من خلال برنامج وفعاليات يومية اعتباراً من الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مبنى البلدية بحضور محمد مصبح الكتبي، مدير عام البلدية بالإنابة، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية، والدكتور سالم الكعبي، نائب مدير عام مركز إدارة النفايات «تدوير» وراشد مغير العميمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المناطق للقطاع الغربي.

وأشار المهندس نايل الشامسي مدير إدارة النفايات، فرع العين، أن بلدية العين أطلقت البرنامج تحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030، تحت شعار «لا للرمي العشوائي»، بهدف تشجيع الممارسات السلمية والحضارية والعمل على إعادة تدوير النفايات.

وأشار الدكتور سالم العميمي، المنسق العام للتواجد بالبلدية إلى أن الإحصاءات التي رصدتها إدارة البلدية في العام 2017، بلغت تنظيم 192 حملة تفتيشية، 124315 زيارة ميدانية، 6302 للتراخيص، 19232 للتعهدات والإنذارات، 3543 للمخالفات.

وبالنسبة للغرامات التي سوف تفرض على المخالفين، بالنسبة لمخلفات المزارع في غير المناطق المخصصة، 10 آلاف درهم، وبعد التصالح 5 آلاف، وفي حال العودة للمخالفة تصل إلى 20 ألف درهم. وبالنسبة لإلقاء المخالفات العادية في الأماكن غير المخصصة، تبلغ 1000 درهم وبعد المصالحة 500 درهم، وفي حال العودة للمخالفة مرة اخرى تصبح 2000 درهم. ورمي الحيوانات النافقة تبلغ 1000 درهم.