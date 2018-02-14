ريم الهاشمي: معارض «إكسبو» بداية مشاريع ستدوم للمستقبل

قالت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي «إننا لا نفكر بمعارض الإكسبو على أنها فعاليات مؤقتة، بل هي بداية لمشاريع ستدوم في المستقبل، إذ نعمل على توسعة خط المترو ليصل إلى موقع الإكسبو، ونقوم أيضاً بتحضير البنية التحتية الحديثة في إطار تحرك سكان المدينة في هذا الاتجاه. إن ما نبنيه اليوم لا يلبي فقط متطلبات إكسبو بل يبني للأجيال المقبلة مدينة يفخرون بها».

واستضافت منصة السياسات العالمية، وهي إحدى مبادرات القمة العالمية للحكومات، جلسة بعنوان «معارض إكسبو الدولية: شراكات عالمية تلهم الحكومات والشعوب»، شاركت فيها معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ووانغ جينزين نائب رئيس مجلس الإدارة للمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، وجو كايزر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز.

تحفيز

واستعرض المشاركون في الجلسة أهمية إقامة معارض الإكسبو العالمية منذ أول معرض إكسبو أقيم في لندن في العام 1851، إذ تعتبر فعاليات الإكسبو منصة مثالية لتعزيز التواصل والتعاون بين الدول والشعوب من كافة الجنسيات خارج الوسائل والقنوات التقليدية، فضلاً عن مساهمتها في تحفيز الابتكار.

وقالت الهاشمي: «ما أهمية أن يجتمع الناس مع بعضهم البعض خلال معارض الإكسبو؟ لقد طرحنا هذا السؤال على أنفسنا قبل أن نتقدم بطلب استضافة معرض إكسبو 2020 بدبي. ونحن نؤمن بأن تواصل البشر مباشرة بين بعضهم البعض لا يفوقه أهمية أي شيء آخر، خاصة وأن المبالغة في استخدام التكنولوجيا والرقمنة بدون العنصر البشري لن يمكّننا من تكوين الشراكات التي نطمح إليها، ولهذا السبب تُعتبر معارض الإكسبو العالمية مهمة جداً لأنها ترسّخ هذا العنصر البشري في التواصل».

وأضافت الهاشمي: «لا شك في أن معارض الإكسبو في المستقبل تواجه عدة تحديات، خاصة مع انسحاب فرنسا من استضافة الإكسبو في 2025، لكن ما زال هناك ثلاث دول مرشحة لاستضافة المعرض في 2025، وقد لمسنا حماسة العديد من الدول افتتاح أجنحتها خلال إكسبو دبي القادم في 2020».

وأشارت الهاشمي إلى أهمية بناء شراكات وعلاقات تعاون قوية مع دول مثل الصين وشركات رائدة مثل سيمنز، حيث سيكون لهذه الشراكات أثر إيجابي في بروز شركات ناشئة ناجحة في المستقبل.

وأكدت أنه لا يمكن لأي دولة التعامل مع التحديات لوحدها، سواءً أكانت تلك التحديات تتعلق بالتصدي للتغير المناخي أو بمكافحة الإرهاب، منوهة بأن مثل هذه التحديات تحتاج إلى شراكات وتعاون وتنسيق بين أطراف مختلفة، ومن شأن معارض الإكسبو أن تعزز هذا النوع من العلاقات وأن ترسخ هذه الجهود نحو الأفضل.

إنجازات

وقال وانغ جينزين إن الإكسبو كان له دور بالغ الأهمية في الترويج لدور الصين في التنمية، مشيراً إلى أن معارض الإكسبو تعد فرصة مثالية لعرض إنجازات الدول واستعراض المفاهيم الجديدة وفرص التعاون الدولي. وأشار جينزين إلى أن معرض الإكسبو الذي أقيم في شنغهاي عام 2010 استقطب نحو 75 مليون زائر.

وتحدث جو كايزر عن شراكة سيمنز مع معرض إكسبو دبي 2020 وعن أهميته في جمع الناس مع بعضها البعض وخلق روابط وعلاقات مستدامة، مشيراً إلى أن سيمنز تعتزم بناء مركز لوجستي لها في دبي.