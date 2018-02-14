محمد بن راشد يلتقي فرق عمل القمة العالمية للحكومات

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

محمد بن راشد مع فريق عمل القمة العالمية للحكومات

طباعة Email

■ محمد بن راشد متوسطاً المتطوعين في القمة

 

■ نائب رئيس الدولة مع فريق عمل مركز الشباب العربي بحضور شما المزروعي
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon