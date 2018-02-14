محمد بن راشد يلتقي فرق عمل القمة العالمية للحكومات

■ محمد بن راشد متوسطاً المتطوعين في القمة
■ محمد بن راشد متوسطاً المتطوعين في القمة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صناعة مستقبل البشرية تتطلب الارتقاء بالعمل الحكومي عالمياً
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم دولة الإمارات العربية
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق النسيم بمدينة جميرا ظهر أمس
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي قبل ظهر أمس،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي،
■ محمد بن راشد متوسطاً المتطوعين في القمة ■ نائب رئيس الدولة مع فريق عمل مركز الشباب العربي بحضور شما المزروعي
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تساءلت أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو
قال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إن مبادرة «دبي 10X» حافز نحو القيام بتغييرات مبتكرة للارتقاء بجودة حياة مجتمعنا،
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
■ سموه يكرم الفريق الفرنسي الفائز بجائزة الحياة المستدامة ■ سيف بن زايد متحدثاً خلال حفل التكريم ■ منصور بن زايد
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أودري أزولاي مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»