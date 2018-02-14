بحضور محمد بن راشد.. اتفاقية بين الإمارات ومصر لتطوير العمل الحكومي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مجالات تطوير العمل الحكومي.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز أواصر التعاون والشراكة، والارتقاء بالعلاقات التاريخية المتمـيزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

جاء ذلك، خلال توقيع معاليه مذكرة تفاهم مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات.

وقال محمد القرقاوي إن هذا التعاون يشكّل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وتترجم رؤاهما المشتركة عبر تبادل الخبرات والتجارب المهمة والتعاون الفاعل لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء المتميز والابتكار وغيرها من المجالات.

وأضاف معاليه: «القمة بما تمثله من أهمية كمنصة عالمية للمعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، رسّخت موقع دولة الإمارات كمركز للتعاون الدولي في مختلف المجالات، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات القيادة بتعزيز موقع القمة كأرضية للشراكة الدولية وتلاقي الحكومات ورواد القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية لبناء مستقبل أفضل». وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الإمارات ومصر، وتبادل الخبرات والمعارف المشتركة في مجالات تحسين الحوكمة، وتطوير الأداء والتميز والخدمات الحكومية.