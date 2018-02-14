محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية تطوير الإدارة الحكومية مع البرتغال

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرتغال في مجالات تطوير الإدارة الحكومية.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون مع دول العالم التي تشاركها الرؤى لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ووقّع مذكرة تفاهم معالي محمد القرقاوي وماريا مانويل ليتاو ماركيز، وزيرة شؤون الرئاسة والتحديث الإداري بجمهورية البرتغال، ضمن فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات.

وقال محمد القرقاوي إن هذا التعاون يجسّد رؤية القيادة بتعزيز موقع دولة الإمارات على الساحة الدولية، من خلال بناء علاقات شراكة فاعلة تكرس التوجهات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة والابتكار وجودة الحياة.

وأضاف: «تؤدي القمة العالمية للحكومات دوراً رئيسياً في تشكيل التوجهات العالمية، وتمثل كذلك إحدى أبرز منصات التعاون الدولي على مستوى العالم، ما يتجسّد في رؤيتها لتعزيز التواصل وبناء علاقات التعاون بين الحكومات وإشراك كافة القطاعات والمؤسسات، وتسهيل بناء الشراكات المثمرة بينها». وتهدف مذكرة التعاون إلى توطيد وتعزيز أواصر التعاون بين الإمارات والبرتغال وتبادل الخبرات والمعارف المشتركة في مجالات الحوكمة العامة، والتحوّل الرقمي والحكومة الإلكترونية، وتعزيز السعادة وجودة الحياة ودعم الابتكار والريادة.