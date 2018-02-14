القمة العالمية للحكومات تحتفي بالابتكارات الخلاقة لخدمة الإنسانية

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■ سموه يكرم الفريق الفرنسي الفائز بجائزة الحياة المستدامة

■ سيف بن زايد متحدثاً خلال حفل التكريم
 
 
 
■ منصور بن زايد يتوسط الفريق الفائز في تحدي الحصول على الكهرباء
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