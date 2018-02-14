القمة العالمية للحكومات تحتفي بالابتكارات الخلاقة لخدمة الإنسانية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي قبل ظهر أمس،