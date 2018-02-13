محمد بن راشد يزور "دبي X 10 " ويوجّه بسرعة تنفيذ مشاريعها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ماضية في مسيرتها لتكون أكثر دول العالم تقدماً وابتكاراً، مشدداً على أن الحكومة تضع سعادة المواطن والمقيم والزائر أولوية في كافة مشاريعها وخدماتها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنصة مبادرة "دبي X 10 " ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي خلال الفترة 11 -13 من فبراير الجاري واختتمت فعالياتها اليوم.

واستمع سموه لشرح عن المبادرة التي أطلقت كجزء من فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات والتي تهدف إلى أن تطبق دبي اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات.

وأطلع سموه على 26 مشروعاً معتمداً تقدمت بها 24 جهة حكومية في دبي من أصل 160 فكرة ومشروع ومبادرة تم تقديمها من 36 جهة في أقل من عام على إطلاقها.

ووجّه سموه خلال الجولة، باعتماد المزيد من المشاريع في الفترة المقبلة والتي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وترسيخ مفاهيم وثقافة الابتكار وتعزيز مقدرة الجهات الحكومة على تقديم خدمات أفضل وأسرع ووفق أعلى معايير الجودة، والإسهام المباشر لتحقيق خطة دبي 2021.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أطلق يوم أمس (الاثنين) المشاريع الـ 26 ضمن مبادرة "دبي X 10 " التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، خلال فعالية أقيمت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2018.

وتهدف مبادرة "دبي X 10" إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات، وذلك تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.