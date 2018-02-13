"إعلان وكالات الأنباء" للقمة الحكومية يؤكد أهمية تعزيز المحتوى الاعلامي

أصدر ممثلو وكالات الأنباء المشاركون في "قمة الحكومات العالمية" "اعلان وكالات الأنباء للقمة الحكومية 2018" في دورتها السادسة بحضور منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للاعلام .

و يؤكد الاعلان على أهمية المحاور الأساسية للقمة وضرورة رفع مستوى الوعي العالمي بها وعلى أهمية الرسالة الإعلامية والدور المأمول من الإعلام في تطوير أدواته عبر تقديم تقنيات وابتكارات تسهم في دعم صناعة المحتوى الإعلامي لما فيه صالح البشرية.

وتضمن الاعلان الذي تم التوقيع عليه 6 مبادىء رئيسية هي: أولا: التأكيد على الأهمية القصوى التي تمثلها قمة الحكومات العالمية 2018 والمحاور الرئيسية التي ناقشتها في صناعة مستقبل العالم والدور المأمول من الإعلام في تطوير أدواته عبر تقديم تقنيات وابتكارات تسهم في دعم صناعة المحتوى الاعلامي لما فيه صالح البشرية.

ثانيا: يرى الموقعون على الاعلان أن مخرجات وتوصيات الحوار العالمي للسعادة الذي شهدته قمة الحكومات العالمية 2018 تستحق متابعة إعلامية مستمرة تسلط الضوء على دورها في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي المتسارع والاهتمام بسعادة ورفاه البشر، وربط السعادة بأجندات العمل الحكومي وتطبيق المفاهيم العلمية للسعادة عملياً.

ثالثا: اتفق الموقعون على تعزيز المحتوى الإعلامي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتوظيف الأدوات الإعلامية لرفع مستوى هذا المحتوى وتسليط الضوء على النجاحات العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية انطلاقا من التأثير الإيجابي للقطاع في حماية كوكب الأرض وخلق اقتصادات جديدة وتحقيق الكفاءة و استشراف مستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الاعلام والصحة والتعليم والعمل على نقل ونشر وتوثيق المبادرات الإبداعية في تلك القطاعات وتعميمها للاستفادة منها عالميا.

واكدوا في البند الرابع على أهمية تطوير منظومة إعلامية متكاملة للتعامل مع قضايا التغيير المناخي والحد من تأثيراتها السلبية على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة والدعوة إلى تبني استخدام التقنيات الخضراء في مختلف المجالات لاسيما الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع حول القضايا البيئية.

وفي البند الخامس لفتوا إلى أهمية تسليط الضوء على جميع الجهود العالمية في مجال استيطان الفضاء وآخر ما توصلت إليه أبحاث الفضاء حول العالم وعمليات تطوير التقنيات الفضائية على الأرض، وإبراز الدور الذي تؤديه علوم الفضاء في تسهيل معرفة الكون وفهم قوانينه وآليات عمله والإجابة على أسئلة جوهرية حول طبيعته. وفي البند السادس يؤكد الاعلان على دعم قضايا الشباب بمختلف جوانبها والدفع نحو تعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار ورسم خطط المستقبل، ومخاطبتهم بلغة ومحتوى إعلامي يتناسب مع طبيعة تطلعاتهم وطرق تفكيرهم.

وشملت قائمة الموقعين: -وكالة أنباء الإمارات "وام"محمد جلال الريسي المدير التنفيذي".

-وكالة الأنباء السعودية"..أحمد بن إبراهيم العوض نائب الرئيس".

-وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" .."جوسيب سيربون المدير العام والمدير التنفيدي".

-وكالة "بي تي أي" الهندية.."سوداكار ناير رئيس التحرير".

-الوكالة الموريتانية للأنباء.."سيدي محمد ولد بونه المدير العام.."

-وكالة الأنباء الهندية الأسيوية "إيانس".."شاندراسيكار سوندرارامان رئيس تحرير.."

-وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".."على حسن محمد عبد الباقى رئيس مجلس الإدارة."

-اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون االإسلامي.."عيسى خيره روبله المدير العام".

-اتحاد وكالات الأنباء العربية"..فريد أيار الأمين العام".

-وكالة الأنباء الأردنية "بترا".."فيصل الشبول المدير العام" .

-وكالة الوطنية للإعلام -لبنان.."لور سليمان صعب.. المدير العام".

-وكالة الأنباء العمانية.."محمد بن مبارك العريمي المدير العام" .

-باكستان –أسوشيتد برس .."مسعود مالك المدير العام..".

-وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا".."مونيكا غارسيا مديرة العلاقات الدولية.".

-وكالة أنباء أثينا."ميكاليس بزيلوس رئيس وكالة أنباء أثينا والمدير العام".

-وكالة أناء "يوكرين فورم" الأوكرانية"ناتاليا بوكفيش نائب رئيس التحرير".