محمد بن راشد يستقبل المديرة العامة لليونسكو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات قبل ظهر اليوم السيدة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" التي تشارك في أعمال القمة.

وقد رحب سموه بالمسؤولة الدولية بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واستعرض معها سموه عدداً من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها " اليونسكو" في قطاعات التراث والعلوم والتعليم والثقافة في مختلف دول ومناطق العالم خاصة في دول العالم الثالث.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور البناء الذي تضطلع به "اليونسكو" لجهة تشجيع وتعزيز مبادرات التعليم للأطفال المحرومين وتحسين أوضاع المنشآت المدرسية والتعليمية وتأهيلها إلى جانب دورها في حماية التراث الإنساني والحفاظ عليه من الاندثار جراء الحروب أو الإهمال أو العوامل الطبيعية.

وإلى ذلك فقد شكرت مديرة " اليونسكو " صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الدعم والمساندة التي تحظى بها المنظمة من قبل دولة الإمارات قيادة ومؤسسات لاسيما في قطاع التعليم.

وأشادت بفكرة تنظيم واستضافة القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات واعتبرت الحدث تظاهرة عالمية بامتياز يلتقي فيها المبدعون والخبراء في مختلف القطاعات التعليمية والاقتصادية والتكنولوجيا وغيرها مع صناع القرار في حكومات الدول التي تشارك في أعمال القمة للتدارس والتشاور والحوار حول كل ما من شأنه تقديم خدمات جليلة للإنسان وإسعاد البشرية.

حضر اللقاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عمر سيف غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية حيث مقر "اليونسكو".