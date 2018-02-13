محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي ان بي باريبا"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر جان لوميير رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية التي افتتحت لها مؤخرا فرعا في سوق أبوظبي العالمي.

ورحب سموه برئيس مجلس ادارة مجموعة "بي ان بي باريبا" وبحث معه سبل تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري بين الهيئات والمؤسسات المالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.

كما رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانضمام مجموعة "بي ان بي باريبا" إلى سوق أبوظبي.. مؤكدا سموه مواصلة أبوظبي خطواتها لتهيئة البيئة المثالية لاستقطاب الشركات المرموقة التي تنشد النمو والتوسع في أعمالها المالية والتجارية.

وتمنى سموه للمجموعة ولكافة الشركاء التوفيق والعمل سويا من أجل تحقيق المزيد من النمو والتوسع بما يلبي الاحتياجات ويواكب التطورات والمستجدات المالية العالمية.

من جانبه قال جان لوميير إن دولة الامارات تخطو خطوات سريعة في مسيرة التنمية خاصة على ساحة الاستثمارات الناجحة مشيرا إلى استفادة مجموعة "بي ان بي باريبا" من مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز دولي مهم في عالم المال والأعمال إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المجموعة في بناء علاقات وطيدة مع العملاء في دولة الامارات.

رافق رئيس مجلس ادارة مجموعة "بي إن بي باريبا" سعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.