سيف بن زايد يبحث التعاون مع نيوزلندا وجمعية قادة الشرطة

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات مع وزارة العدل النيوزلندية والجمعية الدولية لقادة الشرطة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، كلاً على حدة، آندرو ليتل وزير العدل النيوزلندي والوفد المرافق، ووفداً من الجمعية الدولية لقادة الشرطة، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات.

حضر لقاء وزير العدل النيوزلندي العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما حضر لقاء وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة.