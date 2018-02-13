عبدالله بن زايد يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع مدير منظمة الصحة العالمية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، على هامش القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمدير عام منظمة الصحة العالمية، واستعرض معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة العالمية، في إطار اهتمام قيادة الإمارات بدعم القطاع الصحي، والتنسيق مع الجهود العالمية في مساعدة ومد يد العون للآخرين في الدول الفقيرة، والمساهمة في التخفيف عن معاناة الشعوب، لاسيما في مناطق الأزمات والكوارث.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم الأعمال الإنسانية والتنموية وبرامجها التي تنفذها في عدد من الدول، والحملات التي تستهدف الحد من انتشار الأمراض والقضاء عليها.

من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مانويل غونزاليس سانز، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات وتطوير التعاون مع كوستاريكا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا وآليات تطويرها.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جون شاريه حاكم مقاطعة كيبك الكندية السابق، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.