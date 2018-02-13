هزاع بن زايد: القمة لقاء العقول والقلوب

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن في القمة العالمية للحكومات كان لقاء العقول والقلوب معاً وبهذا التلاقي العظيم تتواصل المسيرة وتستمر رحلة الإنجازات المظفرة الزاهية.



جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر حسابه في «تويتر».



وأضاف سموه: القمة العالمية للحكومات منصة كبرى لمناقشة قضايا وتحديات عالمنا المعاصر وطرح الحلول المبتكرة لهذه التحديات واستشراف مستقبل أفضل للأجيال، وأضاف سموه في الإمارات صناعة الأمل تمضي يداً بيد مع تبني أفضل الممارسات الحكومية وللشباب دوماً الدور الأكبر والمساهمة الأبرز.



ووصف سموه القمة بقوله: مشهد يجسّد قصة نجاح الإمارات، قيادة رؤيوية حكيمة، تصل الليل بالنهار لتحقق المستحيل وتحافظ على الريادة.

