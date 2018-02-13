محمد بن راشد يستقبل رئيس مولدوفا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات ظهر أمس الرئيس إيغور دودون رئيس جمهورية مولدوفا.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالضيف وتبادل معه سموه الحديث حول عدد من القضايا الاقتصادية والثقافية والسياحية ذات الأهمية المشتركة وسبل تعزيز جسور التواصل الإنساني والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشكر الرئيس المولدوفي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعوته للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي وصفها بالملتقى الفكري والثقافي الدولي على أرض الإمارات، معرباً عن ثقته بالأفكار الإبداعية والآراء المطروحة للنقاش على منصة القمة والتي يمكن لحكومة بلاده وباقي الحكومات الاستفادة من توصياتها التي تصب في عملية الإبداع والابتكار في شتى قطاعات التنمية والتطوير.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا سفير غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا والوفد المرافق للرئيس الضيف.