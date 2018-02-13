البواردي ووزير دفاع نيوزلندا يبحثان علاقات التعاون

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، رون مارك وزير الدفاع النيوزلندي والوفد المرافق له بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. وجرى خلال اللقاء استعراض التنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات ونيوزلندا.
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محمد بن راشد: العالم بحاجة إلى صـيغة تحالفات لخير الإنسان وسعادته
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العالم بحاجة إلى صيغة جديدة للتحالفات الهادفة لخير الإنسان وسعادته.
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رئيـــس البنــك الدولـــي: رؤى محمد بــن راشد ومحمد بن زايد تُغيّر العالم
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة رئيسة، بعنوان «دور الحكومات في بناء رأس المال البشري»
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محمد بن راشد يؤكد أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين الدوائر لإنجاح أي مهمة
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس غرفة عمليات القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا في دبي.
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محمد بن راشد يستقبل رئيس مولدوفا
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله
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حمدان بن محمد: زايـد الحاضر بيننا دائماً
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صورة تجمع سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات.
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حاكم الشارقة يوجه بتركيب أجهزة كشف الحرائق في مشاريع دائرة الإسكان مجاناً
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتولي دائرة الإسكان بصفة استعجالية القيام بتركيب أجهزة كشف الحرائق والإنذار المبكر في المشاريع «المساكن»
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حمدان بن راشد يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني
استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل، مساء أول من أمس، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني
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هاري باردن.. عاشق الفضاء أصغر ضيوف القمة
لم يكن ليقتصر حضور فعاليات القمة العالمية للحكومات على الشخصيات البارزة عالميا والمتخصصة فقط، لكن أن تجد بين الحضور أطفالاً في مطلع عقدهم الثاني،
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علياء المنصوري.. طموح لـ 5 ابتكارات فور انتهاء «قمة الحكومات»
تخطط علياء المنصوري الحائزة جائزة «جينات الفضاء» العالمية، للعمل على 5 ابتكارات بعد الانتهاء من حضور الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات،
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قمر بلدية دبي الصناعي قادر على تحديد كافة العوامل البيئية في الإمارات
أعلن المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، عن توجه بلدية دبي لإطلاق قمر صناعي يهدف لجمع البيانات، وقادر على رصد دولة الإمارات من الفضاء،
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آخيم شتاينر: جهود الإمارات مشهودة في العمل الحكومي
أشاد آخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود دولة الإمارات وإمارة دبي المشهود لها في العمل الحكومي الرشيد،
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40 % خفض كلفة العلاج عبر التقنيات الطبية
أكد مشاركون في القمة العالمية للحكومات ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مجال التقنيات الصحية، للتقليل من كلفة الرعاية الطبية، وتقديم خدمات صحية أكثر دقة، بعيداً عن الأخطاء البشرية.