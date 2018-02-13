استقبال

البواردي ووزير دفاع نيوزلندا يبحثان علاقات التعاون

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:

محمد البواردي ورون مارك خلال اللقاء | وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، رون مارك وزير الدفاع النيوزلندي والوفد المرافق له بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. وجرى خلال اللقاء استعراض التنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات ونيوزلندا.

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