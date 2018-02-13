حمدان بن راشد يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل، مساء أول من أمس، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، الذي نقل إلى سموه تحيات الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مجدداً الدعوة إلى سموه لزيارة الأردن.

وتقدم رئيس الأعيان الأردني بالشكر والتقدير إلى سمو نائب حاكم دبي وزير المالية على المساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئة آل مكتوم الأعمال الخيرية والإنسانية إلى الأسر الأردنية المتعففة في عدد من مناطق المملكة التي تأتي في إطار الدعم الأخوي الذي ما انفكت دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها المعطاءة بتقديمه إلى الأردن على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.