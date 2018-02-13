آخيم شتاينر: جهود الإمارات مشهودة في العمل الحكومي

أشاد آخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود دولة الإمارات وإمارة دبي المشهود لها في العمل الحكومي الرشيد، وأثنى على القرارات والخطط الرامية إلى غرس قيم التسامح والسعادة والابتكار والريادة. جاء ذلك، خلال جلسة رئيسة بعنوان «مستقبل العالم في عالم متغير»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدورتها السادسة.

وشدد شتاينر على أن العمل الحكومي الرشيد والمبني على استخدام التكنولوجيات الحديثة واعتماد الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال ودعم أهداف التنمية المستدامة، هو مطلب أساسي من أجل مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية التي تهمل هذه الأولويات تتسبب في تفاقم أزماتها وعرقلة مسيرة التنمية.

وأضاف شتاينر: نحن في العصر الرقمي الذي يقودنا إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات المتطورة، ولا بد للحكومات من تبني هذه التغيرات والسعي إلى حوكمة التكنولوجيا التي ستكون هي المستقبل. واعترف بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخطأ في تركيزه في الماضي على إنماء الاقتصاد فقط، معتبراً أن التركيز يجب أن يكون على الجهود الإنمائية الشاملة وتغطي القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة والتكنولوجيا.

وأكد شتاينر أن البرنامج يبحث بشكل متواصل شكل منظومة الحكومات في المستقبل وما هو المتوقع من العمل الحكومي في الأعوام القادمة، لافتاً إلى أن العمل الحكومي الداعم للابتكار يبني مستقبلاً أفضل. وقال شتاينر شهدت العديد من الدول التي تعاني من الفقر والجفاف والحروب الأهلية، للأسف وفي أغلب الأحيان، تتشكل هذه الأزمات أو تتفاقم بسبب الاستراتيجيات أو السياسات الحكومية غير السليمة.