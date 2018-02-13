محمد بن راشد يؤكد أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين الدوائر لإنجاح أي مهمة

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس غرفة عمليات القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا في دبي.

واستمع سموه من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي إلى شرح موجز حول آلية عمل الفريق الأمني والشرطي لتأمين سلامة المشاركين في القمة والأنظمة الإلكترونية الذكية المستخدمة في غرفتي العمليات والتحكم. وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود فريق العمل المشترك.

مؤكداً سموه أهمية العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية من أجل إنجاح أي مهمة يقومون بها سواء في المناسبات الكبيرة والمؤتمرات والمهرجانات وغيرها أو بشكل يومي، فهذا جهد عظيم يتطلب من الجميع تفعيله وتنفيذ المهام الموكلة لكل عنصر أو فرد بشكل جاد وتام تحت سقف القانون وبموجب التعليمات الصادرة لكل واحد منهم من رؤسائهم.

وأشار اللواء المري أثناء الشرح إلى الجهود التي تبذلها وتضطلع بها لجنة تأمين الفعالية التي تضم فريق عمل من مختلف الجهات الحكومية المعنية والتي لها أيضاً ممثلين في غرفة العمليات التي تشرف عليها وتديرها قيادة شرطة دبي.

وبارك سموه هذه الجهود الوطنية المخلصة والتعاون والتنسيق بين دوائرنا ومؤسساتنا لما فيه خير ومصلحة الوطن والمجتمع، وتمنى سموه للجميع التوفيق في خدمة بلادهم ومجتمعهم.