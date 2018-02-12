مواطن يصمم نظاماً للري يفوز بـ3 جوائز عالمية

كشف المخترع المواطن مبارك عبد الله البوعنين عن ابتكاره نظاماً موفراً لمياه الري، الذي يسهم في تخفيض استهلاك مياه الري في التربة الرملية بنسبة من 20 إلى 30%، إلى جانب قدرته على امتصاص المياه بنسبة تصل إلى 300% بالمقارنة بالتربة الطبيعية.

وقال البوعنين: «حصل نظام موفر مياه الري على براءة الاختراع رقم 0004596 من مكتب براءات الاختراع لمجلس دول التعاون بالمملكة العربية السعودية بالأول من يناير 2017، وعلى 3 جوائز وميداليات عالمية ذهبية من ماليزيا، وميدالية من كندا، وأخرى من كرواتيا.

موضحاً أن هذا الإنجاز أتى ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة في تشجيع وتوفير الإمكانات كافة للكوادر الإماراتية وتحفيزها على الابتكار والإبداع والتميز، حيث إن الاختراع يسهم في استدامة المواد الطبيعية، والحفاظ عليها ويحل مشكلة التربة الرملية وهدرها للمياه في الدولة».

وحول فوائد الاختراع، بين أن النظام له القدرة على امتصاص المياه بنسبة تصل إلى 300% بالمقارنة مع التربة الطبيعية، ما يسهم في تخزين المياه وحفظها من الهدر والضياع في باطن الأرض دون فائدة، ويحافظ على نسبة الرطوبة في محيط النبتة أو الشجرة ويزودها بالماء عند الحاجة وعندما تجف هده التربة.

مشيراً إلى أن النظام يحل مشكلة التربة الرملية والطقس الحار والجاف خصوصاً في فصل الصيف في المناطق التي تعاني الجفاف والتصحر وشح الأمطار، حيث إنه باستخدام النظام أصبحت الزراعة ممكنة في تلك المناطق وفي مختلف فصول السنة بنسبة استهلاك ماء أقل.

وأضاف: «يعمل النظام من خلال غرس أداة موفر مياه الري بشكل عمودي بأحجام وأشكال وأعداد مختلفة حول وفي محيط جذع الشجرة أو النبتة تحت مصدر الماء، ويختلف ذلك بحسب عمر وطول الشجرة والموسم، موضحاً أن النظام تم تطبيقه في الدولة ومناطق أخرى ونجح في ترشد استهلاك المياه وأثبت كفاءته من الناحية العلمية والعملية، ويعتبر النظام صديقاً للبيئة، حيث إنه مصنع من المخلفات الزراعية القابلة للتحلل، وخال من الكيماويات».