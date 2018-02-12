86 مؤسسة تعرض وظائف للطلبة في معرض «أبوظبي التقني»

قدّمت 86 مؤسسة صناعية وجامعية محلية ودولية، عروضاً وظيفية وتعليمية، لاستقطاب طلبة المؤسسات الثانوية والجامعية من المواطنين، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

واستعرضت الجهات المانحة عروضها الوظيفية خلال معارض «أبوظبي التقني لوظائف المستقبل»، ضمن فعاليات «أسبوع التعليم التقني والابتكار2018»، في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية، ومجمعات أبوظبي التقني بمختلف إمارات الدولة. وتوافد آلاف الطالبة المواطنين وعائلاتهم، على المؤسسات المانحة، للوقوف على الخطوات العملية اللازمة للاستفادة من فرص الفوز بوظائف المستقبل، التي شملت مجالات الفضاء، والطيران والطاقة النووية، وصناعة السفن.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن معارض «أبوظبي التقني لوظائف المستقبل»، تأتي في إطار عمل المركز لتنفيذ استراتيجية وطنية متقدمة، تم بناؤها على أسس علمية، بمشاركة خبراء دوليين ومحليين، يتمتعون بإمكانات علمية وعملية كبيرة، ذات أبعاد دولية لا حدود لها في مجال استشراف المستقبل.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن توفير فرص التدريب الفني والمهني والوظائف، يسهم في تحقيق مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، فضلاً عن كونها من أهم أولويات البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وأشار الحمادي إلى أنه على مدى العقود المقبلة، ستحتاج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها التابعة، شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، إلى نحو 2500 موظف من المهنيين، المؤهلين لتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية.