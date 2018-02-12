استحداث دبلوم خبير ملكية فكرية في براءات الاختراع

أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية التابع لجمعية الإمارات للملكية الفكرية عن استحداث دبلوم خبير ملكية فكرية لإعداد مجموعة من الخبراء المعتمدين في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة وحقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي.

وينقسم دبلوم خبير الملكية الفكرية إلى أربعة أقسام تتضمن مدخل الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية، ودبلوم خبير معتمد في براءات الاختراع والأسرار التجارية، ودبلوم خبير معتمد في الملكية الأدبية، ودبلوم خبير معتمد في العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة. وسيقام الدبلوم في 4 مارس المقبل في فندق أبراج الإمارات في شارع الشيخ زايد.

وينبغي على الراغبين في الحصول على شهادة دبلوم خبير معتمد في براءات الاختراع إتمام مقرر مدخل الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية، أما الراغبون بالحصول على شهادة دبلوم خبير معتمد في العلامات التجارية المسجلة، فيجب عليهم إتمام مقرر مدخل الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية والمقرر الخاص بالعلامات التجارية.

وأوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، بأنّ أهمية الدبلوم تنبثق من دوره المرتقب في الارتقاء بقدرة الكوادر البشرية.