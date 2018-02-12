محمد بن راشد ورئيس وزراء فرنسا يشهدان توقيع شراء 36 «إيرباص 380 A»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، أمس، مراسيم توقيع «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، صفقة لشراء 20 طائرة كطلبية مؤكدة و16 طائرة أخرى كحقوق خيار من طراز إيرباص A380.

وقد جاء هذا التوقيع عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الطرفين في يناير الماضي، وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة 16 مليار دولار أميركي، وسوف تبدأ طيران الإمارات في تسلّم هذه الطلبية اعتباراً من عام 2020.

وقّع الصفقة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومايكل هواري، رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط، على هامش القمة العالمية للحكومات.

وناقش سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ومايكل هواري العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات وفرنسا في مجال الطيران، كما تحدثا عن مشاريع تعزيز هذه العلاقات في المستقبل بين الدولتين.

وتشغل الناقلة حالياً 101 طائرة A380، ولديها طلبية قائمة مكونة من 41 طائرة، ومع إضافة الطلبية الجديدة فإن التزام «طيران الإمارات» نحو برنامج A380 يرتفع الآن إلى 178 طائرة بقيمة 60 مليار دولار أميركي (220 مليار درهم إماراتي).

ويعمل أسطول «طيران الإمارات» من طائرات A380 حالياً بمحركات جنرال إلكتريك ورولز رويس، وتجري الناقلة في الوقت الراهن تقييماً لاختيار نوع المحركات التي ستشغل طائرات الطلبية الجديدة.

التزام

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن هذه الصفقة تعكس التزامنا نحو برنامج A380، من خلال توفير الاستقرار لخط إنتاج هذا الطراز من الطائرات، ودعم عشرات الآلاف من الوظائف الأساسية في مجال الطيران، وحظيت إيرباص A380 باستحسان عملائنا، وانعكس استخدامها إيجاباً على عملياتنا وعلامتنا التجارية، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع إيرباص لإدخال مزيد من التحسينات على الطائرة والمنتجات على متنها».

شكر

من جانبه، قال فابريس بريجييه، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إيرباص ورئيس الطائرات التجارية: «نود أن نشكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والسير تيم كلارك وعادل الرضا على ثقتهم الدائمة ودعمهم لإيرباص A380 التي أسهمت في تغيير مفهوم السفر في القرن الـ21. وتعكس الصفقة الجديدة علاقتنا المتينة مع طيران الإمارات ودورنا في نمو عملياتها المستمر».

وتمتد شراكة «طيران الإمارات» مع «إيرباص» إلى عشرات السنوات، وتعد الناقلة أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 في العالم، حيث تشغل حالياً 101 طائرة من هذا الطراز.