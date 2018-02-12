نائب رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفرنسا مثالية وتاريخية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق النسيم في مدينة جميرا قبل ظهر أمس إدوار فيليب رئيس وزراء فرنسا، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

واستعرض سموه وفيليب علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، حيث أكد سموه على ديمومة هذه العلاقات التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والرؤساء الفرنسيون المتعاقبون، ووصف سموه هذه العلاقات بالمميزة. وقال: «إنها علاقات مثالية وتاريخية واستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والعدالة والمساواة في المصالح الوطنية للشعبين الصديقين».

وأشاد رئيس وزراء فرنسا بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الرئيس الفرنسي على تطويرها في شتى الميادين لتظل راسخة وقوية ما دامت هناك رغبة صادقة ومشتركة من قبل قيادتي الدولتين.

إعلان مبادئ

من جانب آخر، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس وزراء فرنسا مراسم التوقيع على إعلان مبادئ مشترك بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية CNES وكالة الفضاء الفرنسية بشأن التعاون في مجال الأطياف بين دولة الإمارات وفرنسا.

وقع إعلان المبادئ معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وجون إيف لوجال رئيس المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإدوارد فيليب إعلان المبادئ واعتبراه خطوة أولى تمهد لخطوات أوسع على درب التعاون المثمر بين الجانبين في مجال الفضاء والبحوث والدراسات ذات الصلة.

تدوينات

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمعه برئيس الوزراء الفرنسي.

ودوّن سموه: « أثناء لقائي مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي يشاركنا في القمة العالمية للحكومات .. علاقاتنا الثقافية والسياسية والاقتصادية مع الجمهورية الفرنسية في أفضل أوقاتها .. وتزداد رسوخاً عبر شراكات ترسمها القمة العالمية للحكومات العديد من الملفات».