نائب رئيس الدولة يبحث مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي قضايا المجتمعات الفقيرة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا في دبي مساء أمس خوسيه أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعاون

وقد تبادل سموه والمسؤول الدولي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وجهات النظر حول عدد من قضايا التنمية في العالم الثالث وسبل إيجاد آلية للتعاون بين الدول من أجل المساعدة في برامج ومشاريع تنموية تدعم خلق فرص عمل للشباب وتسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والاستقرار الاجتماعي في المجتمعات الفقيرة.

وقد أشاد غوريا بمتانة اقتصاد دولة الإمارات والمشاريع التنموية النوعية التي تنفذها في إطار رؤية وتوجهات قيادتها الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضور

حضر اللقاء.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.