محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء قيرغيزستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس فندق النسيم بمدينة جميرا، مساء أمس، سابار أساقوف، رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، الذي يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

ورحّب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالضيف القيرغيزي، وتباحث معه سموه في علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى الميادين، بما يعود بالخير على مصالح الشعبين الصديقين.

مشهد حضاري

وأشاد رئيس وزراء قيرغيزستان بالمشهد الحضاري العالمي الذي تشهده دولة الإمارات عموماً، ودبي خاصةً، منوهاً بالمستوى العالمي للبنية التحتية والتناغم المميز بين مختلف مكونات مجتمع الإمارات المتنوع الأعراق والثقافات، ما يجعل من دولة الإمارات واحة للتسامح والتعايش والاستقرار المعيشي والاجتماعي.

كما أشاد إيساكوف بمستوى التنظيم وكرم الضيافة الذي يحظى به ضيوف القمة العالمية للحكومات التي تجمع مئات الخبراء والمفكرين والمسؤولين الحكوميين تحت قبتها، لتبادل الآراء والأفكار في أنجح السبل لبناء حكومات ذكية ومساعدة الدول التي تحتاج إلى ذلك، إضافة إلى قضايا أخرى تتصل بالشباب والمرأة وتمكينهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.