محمد بن راشد يشهد توقيع إعلان مبادئ بين "الإمارات للفضاء" والمركز الفرنسي للدراسات الفضائية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" و إدوارد فيليب رئيس وزراء فرنسا بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و عدد من الشيوخ و الوزراء .. مراسم التوقيع على إعلان مبادىء مشترك بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية " CNES" " وكالة الفضاء الفرنسية " بشأن التعاون في مجال الأطياف بين دولة الإمارات وفرنسا.

وقع إعلان المباديء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وجون إيف لوجال رئيس المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية.

و قد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و إدوارد فيليب إعلان المبادىء واعتبراه خطوة أولى تمهد لخطوات أوسع على درب التعاون المثمر بين الجانبين في مجال الفضاء والبحوث والدراسات ذات الصلة.