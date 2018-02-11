تغطية مباشرة للقمة العالمية للحكومات

انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله وتستمر القمة حتى 13 فبراير من الشهر الحالي.

وقد شارك في القمة الحكومية العديد من الحكومات من كل انحاء العالم منها الأمم المتحدة وغيرها العديد من المنظمات العالمية، حيث ان الجلسة الرئيسية للقمة الحكومية تناقش الخدمات الرائدة في المدن العالمية، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل.

وستشهد القمة إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية الهادفة الى احداث اثر ايجابي في حياة الناس.

ويمكنكم متابعة احداث القمة الحكومية عبر منصات التواصل الاجتماعي لصحيفة البيان في بث مباشر على تويتر وفيسبوك والانستغرام وسناب شات والموقع الرسمي للصحيفة.

#البيان تأخذكم في بث مباشر من قلب أعمال #القمة_العالمية_للحكومات الملتقى الأكبر عالميا لحكومات العالم https://t.co/4iowyKTcPu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018

يصادف زوار #القمة_العالمية_للحكومات صورا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولقطات حصرية من ذكرى الاتحاد بعدسة المصور الهندي راميش شوكلا الذي تحولت إحدى صوره إلى أيقونة لشعار الاتحاد @WorldGovSummit #WorldGovSummit #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xyBACMpItP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018

محمد القرقاوي رئيس #القمة_العالمية_للحكومات يفتتح أعمال القمة في دورتها السادسة ويرحب بحضور وضيوف الشرف موضحا أن نفط العالم هو البيانات ومنقبوا المستقبل هم المبرمجون #WorldGovSummit #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/c7rjT5hW2n — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018

بسبب الحضور الكبير القاعة الرئيسية في #القمة_العالمية_للحكومات ممتلئة والحضور يتابعون الجلسة عبر الشاشات في الممرات الرئيسية #WorldGovernmentSummit @WorldGovSummit #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Txfyvdsi0o — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018

مشاريع عملاقة في إطار مسيرة #دبي في استباق مدن العالم ضمن مبادرة 10X سيتم الإعلان عنها خلال #القمة_العالمية_للحكومات المقامة حاليا في دبي #worldgovsummit @WorldGovSummit@DMunicipality pic.twitter.com/heS4D9FVha — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018