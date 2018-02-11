تغطية مباشرة للقمة العالمية للحكومات

انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله وتستمر القمة حتى 13 فبراير من الشهر الحالي.
وقد شارك في القمة الحكومية العديد من الحكومات من كل انحاء العالم منها الأمم المتحدة وغيرها العديد من المنظمات العالمية، حيث ان الجلسة الرئيسية للقمة الحكومية تناقش الخدمات الرائدة في المدن العالمية، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل.
وستشهد القمة إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية الهادفة الى احداث اثر ايجابي في حياة الناس.
ويمكنكم متابعة احداث القمة الحكومية عبر منصات التواصل الاجتماعي لصحيفة البيان في بث مباشر على تويتر وفيسبوك والانستغرام وسناب شات والموقع الرسمي للصحيفة.
#البيان تأخذكم في بث مباشر من قلب أعمال #القمة_العالمية_للحكومات الملتقى الأكبر عالميا لحكومات العالم https://t.co/4iowyKTcPu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
يصادف زوار #القمة_العالمية_للحكومات صورا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولقطات حصرية من ذكرى الاتحاد بعدسة المصور الهندي راميش شوكلا الذي تحولت إحدى صوره إلى أيقونة لشعار الاتحاد @WorldGovSummit #WorldGovSummit #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xyBACMpItP— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
محمد القرقاوي رئيس #القمة_العالمية_للحكومات يفتتح أعمال القمة في دورتها السادسة ويرحب بحضور وضيوف الشرف موضحا أن نفط العالم هو البيانات ومنقبوا المستقبل هم المبرمجون #WorldGovSummit #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/c7rjT5hW2n— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
بسبب الحضور الكبير القاعة الرئيسية في #القمة_العالمية_للحكومات ممتلئة والحضور يتابعون الجلسة عبر الشاشات في الممرات الرئيسية #WorldGovernmentSummit @WorldGovSummit #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Txfyvdsi0o— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
مشاريع عملاقة في إطار مسيرة #دبي في استباق مدن العالم ضمن مبادرة 10X سيتم الإعلان عنها خلال #القمة_العالمية_للحكومات المقامة حاليا في دبي #worldgovsummit @WorldGovSummit@DMunicipality pic.twitter.com/heS4D9FVha— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
مباشر.. الأميرة هيا بنت الحسين تلقي الكلمة الرئيسية في #القمة_العالمية_للحكومات @hrhprincesshaya https://t.co/CzIvt5isin— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
#محمد_بن_راشد يشهد توقيع اتفاقية عن الخدمات الإنسانية في #القمة_العالمية_للحكومات @HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0TAGecKj5f— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
الآن.. الكلمة الرئيسية لإدوارد فيليب رئيس وزراء— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018
فرنسا في #القمة_العالمية_للحكومات: حتى لو كنا نعيش في مجتمع رقمي لا بد من وجود القادة. لدى الرومان تعبير رمزي هو أن ما يقود بلد ما هو وجود صلة بيت التوجه والظروف التي تعيشها تلك البلد #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/emQoteivZn
وزيرة المالية الإندونيسية تحصد جائزة أفضل ويز في العالم في #القمة_العالمية_للحكومات #البيان_القارئ_دائما @WorldGovSummit pic.twitter.com/9W8vAHHoJT— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2018