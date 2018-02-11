تغطية مباشرة للقمة العالمية للحكومات

المصدر:
  • تغطية: بيان السطري وعلي الزكري
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انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله وتستمر القمة حتى 13 فبراير من الشهر الحالي.

وقد شارك في القمة الحكومية العديد من الحكومات من كل انحاء العالم منها الأمم المتحدة وغيرها العديد من المنظمات العالمية، حيث ان الجلسة الرئيسية للقمة الحكومية تناقش الخدمات الرائدة في المدن العالمية، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل.

 وستشهد القمة إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية الهادفة الى احداث اثر ايجابي في حياة الناس.

ويمكنكم متابعة احداث القمة الحكومية عبر منصات التواصل الاجتماعي لصحيفة البيان في بث مباشر على تويتر وفيسبوك والانستغرام وسناب شات والموقع الرسمي للصحيفة.

 

 

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