سلطان بن محمد: الابتكار ثقافة دائمة في الشارقة

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، «إن إمارة الشارقة وبتوجيهات سامية ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عملت على أن يكون البحث العلمي والابتكار ثقافة دائمة في الإمارة باهتمامها المبكر بالتعليم في مختلف المراحل وضمان مخرجاته العلمية والأكاديمية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وذلك عبر إنشاء المعاهد والكليات والجامعات والمؤسسات المتخصصة الحاضنة للابتكار والبحث إضافة إلى الأنشطة والفعاليات وفق استراتيجية منهجية مدروسة وبرامج متكاملة تعمل عليها الإمارة تسهم وبكل تأكيد في توجيه التعليم وطلبته نحو البحث العلمي الذي يقود للابتكار والذي هو أساس تطور كل الدول».

وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.. تنطلق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة خلال الفترة من 15 - 21 فبراير الجاري وينظمها المجلس التنفيذي في واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

نجاح كبير

وبعد أن حظي «أسبوع الإمارات للابتكار» بنجاح كبير، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمديد هذا الأسبوع المميز ليكون «شهر الإمارات للابتكار»، وذلك مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة بجعل الابتكار أسلوباً للحياة.

ويدعم «شهر الإمارات للابتكار» الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار بجانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، حيث إن مجتمع الإمارات لديه شغف كبير بالابتكار والمستقبل ورغبة في تبني وتطبيق مبادئ الابتكار والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية، ومن منطلق أهمية تضافر جهود الحكومة المحلية والاتحادي ينظم شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية.

تطور نوعي

وأشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بالتطور النوعي المنشود لفعالية أسبوع الابتكار لتنطلق هذا العام بشهر الابتكار مما يدل على الرؤية الثاقبة في الالتفات إلى أهمية دعم الإبداع والابتكار وضرورة تنميته لدى الأجيال الجديدة والقادمة من أبناء وبنات الوطن جنباً إلى جنب مع العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وهو ما يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في رعاية الشباب والمبتكرين وتحفيزهم وتشجيعهم للسير في طريق التعلم والمعرفة والكشف عن المواهب وصقلها في مختلف المجالات.

وثمن سموه المشاركة الواسعة لمختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في المعرض السنوي وتبني سياسة الابتكار لتكون شعاراً لكل مؤسسة وفعل يومي تقوم عليه المؤسسة وتسير في طريقه والحرص على تقديم إنجازات جديدة مما يؤدي إلى تطوير بيئة العمل لتتصف بكونها خصبة ومشجعة على الابتكار والتطور.

ورش وندوات

ويعتبر هذا الشهر الذي تنظم فعالياته على أربع مراحل مدة كل منها أسبوع يخصص لإمارة أو أكثر منصة لجميع الجهات لعرض أبرز ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات في سياق جهود نشر ثقافة الابتكار في المجتمع.

وجاء اختيار أن تقام فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» في الشارقة بواجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بعد العديد من الجولات التي نظمتها اللجنة المشرفة على الحدث إلى أبرز معالم الإمارة، ووقع الاختيار على هاتين الوجهتين نظراً لمكانهما الاستراتيجيين، حيث تعد واجهة المجاز المائية قريبة من الجهات والمؤسسات الحكومية، بينما يعد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك قريباً من المنشآت الأكاديمية مما سيعمل على تشجيع الطلبة على المشاركة في فعاليات شهر الابتكار في الشارقة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة أن عدد المشاركات يزيد على الـ 200 مشاركة متنوعة بين مبادرات ومشاركات ستعرض على مدى أسبوع في الشارقة بجانب جلسات حوارية ومسرحية ترفيهية والمنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار الذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسيتم تنظيم عدد من الورش والندوات مثل ورشة مسرعات الابتكار التي ستنظمها هيئة كهرباء ومياه الشارقة وورشتي المدن الذكية وادخر لمسكنك التي ستنظمهما دائرة الإسكان بجانب عدد من الورش التي نظمتها اللجنة المشرفة على أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة مثل ورشة الابتكار واستشراف المستقبل وورشة الشخصية الابتكارية إضافة إلى الورش التي ستنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة مثل ورشة الابتكار في القطاع الحكومي وورشة الابتكار في حياتنا.