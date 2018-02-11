11 مشروعاً مبتكراً لـ 29 طالباً في الثانوية التطبيقية

قدم 29 مواطناً من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في أبوظبي ورأس الخيمة، 11 مشروعاً علمياً جديداً، خلال «معرض أبوظبي التقني للحلول المبتكرة» المصاحب لفعاليات الدورة الرابعة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار2018».

وشملت المشروعات جهاز حماية قدم مرضى السكري من البتر، ونظام منع اختناق الأطفال في المركبات، والمصابيح الذكية التي تعمل وفق حركة السيارات في الطرق، وآلة تبديل العملة الورقية بعملة معدنية، وعصا الأعمى الذكية، والذراع الآلية لنقل المواد الثقيلة، ونظام إجبار السائق والمرافقين على استخدام حزام الأمان، وغيرها من المشروعات المتميزة التي استعرضها الطلبة خلال الفعاليات في مجمع أبوظبي التقني في مدينة محمد بن زايد، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الفنية برأس الخيمة.

وكان معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، قد دشنا فعاليات معرض أبوظبي التقني للحلول المبتكرة في أبوظبي.

نجاح

وأكد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ«أبوظبي التقني» أن المشروعات التي قدمها الطلبة في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الفنية فرع الطلاب في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، تؤكد تميز ونجاح المناهج المعمول بها في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية.

وتفقد الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، معرض أبوظبي التقني للحلول المبتكرة في رأس الخيمة وقال إن المعرض جسد أهمية التعليم والتدريب الفني والمهني في النهوض بالمجتمع والارتقاء بمستوى القطاعات الصناعية.